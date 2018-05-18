На Урале строительством высокоскоростной магистрали займутся концессионеры

Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM До конца мая хозяйственное партнёрство «Уральская скоростная магистраль» при участии заместителя губернатора Александра Высокинского проведет первое совещание с представителями крупных региональных предприятий, где обсудят основные параметры проекта высокоскоростной железной дороги между Екатеринбургом и Челябинском, а также возможные условия участия в его реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского правительства.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области сообщили, что после проведения переговоров партнёры заключат концессионное соглашение, до 2020 года будет разработана проектная документация, а непосредственная реализация проекта запланирована до конца 2024 года.

«Запуск магистрали принесет сотни миллиардов рублей доходов бюджетам Свердловской и Челябинской областей. Эффект будет получен и от самого строительства. Создание двухпутной магистрали формирует масштабные возможности для работающих на Урале компаний. Проект предусматривает высокий уровень локализации — до 80% от потребностей магистрали в материалах и оборудовании могут покрыть предприятия Урала», — заявил генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ) Сергей Киселев.

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Напомним, что соучредителями партнерства «УСМ» являются: министерство имущества Челябинской области, КРСУ Свердловской области, ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Русская медная компания», ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2018 года проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском включён в транспортную стратегию России на правительственном уровне. Данный участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) будет интегрирован в ВСМ «Евразия», которая будет проложена от Москвы до Пекина.

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Отметим, что рабочая группа для реализации проекта ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском была создана ещё в конце 2015 года. В первоначальных планах высокоскоростная железная дорога сможет доставлять пассажиров между уральскими городами за 1 час и 10 минут, при этом на ВСМ планируется только две остановки: в аэропорту Кольцово (Свердловская область) и городе Касли (Челябинская область).

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