В I кв. российские банки одобрили каждую вторую заявку на кредиты

Москва, , 15:06 — REGNUM В первом квартале 2018 года российские банки дали положительные решения о выдаче кредита по 48% заявлений граждан, в 2017 году за аналогичный период было одобрено 38% заявок. Больше всего заявок одобрено на ипотеку — 75% всех заявок на ипотечные кредиты (в I кв. 2017 года — 45%). Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Значительный рост уровня одобрений отмечается в сегменте кредитных карт. Так, в I кв. 2018 года банки одобрили 44% всех заявок, год назад — 34%. В сегменте кредитов наличными доля одобрений было одобрено 43% заявок, в I кв. 2017 г. — 39% заявок.

При этом в ОКБ отметили, что в сегменте автокредитов наблюдалось снижение доли одобренных заявок. Так, в I кв. 2018 года одобрено 44% заявок, а год назад — 49% заявок. Всего в I квартале 2018 года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, ожидают и надеются на дальнейшее снижение ставок по ипотеке или снижение цен на жилье ещё 36% российских семей.

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