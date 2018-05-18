Спасибо «майским указам»: в Туве за 2017 год получили больше доходов

Кызыл, , 15:20 — REGNUM Правительство Тувы подготовило законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2017 год. Из документа следует, что в структуре доходов наибольшую долю (51%) составляют поступления от налога на доходы физических лиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2017 году они выросли на 8% за счет размещения в Кызыле 55-й отдельной мотострелковой бригады, а также повышения зарплат работникам бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами президента РФ», — пояснили в республиканском минфине.

Интересно, что как раз в прошлом году министр труда и социальной защиты Максим Топилин раскритиковал Туву за срыв реализации «майских» указов президента по повышению зарплат бюджетникам.

Между тем доля собственных доходов Тувы за 2017 год увеличилось на 2% и достигла 26%. Впрочем, если учитывать, что ещё в 2012 году республика дотировалась из федерального бюджета на 80%, снижение уровня дотационности на 6% за пять лет — не такой уж плохой результат.

Напомним, в 2017 году доходы Тувы были утверждены в размере 23 млрд 196,1 млн рублей, расходы — 22 млрд 825,9 млн рублей. По сравнению с 2016 годом доходы бюджета увеличились на 8%. Доля налога на прибыль организаций в бюджете Тувы составляет 14%. За год республике удалось собрать по этой статье 653 млн рублей (это в 1,7 раза больше, чем в 2016 году).