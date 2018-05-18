В апреле объем торгов на бирже KASE снизился более чем на 30%

Астана, , 14:43 — REGNUM В апреле 2018 года объем торгов на фондовой бирже Казахстана снизился на 30,9% по сравнению с апрелем 2017 года и составил 9,9 трлн тенге ($30,16 млрд), сообщает 18 мая аналитический портал Finprom со ссылкой на данные казахстанской фондовой биржи KASE.

На рынке ценных бумаг объем торгов сократился на 18,3%, до 22,1 млрд тенге ($67,32 млн). При этом значительно выросли объемы купли-продажи на рынке иностранных валют, что связано с волатильностью курса доллара. Объем торгов иностранной валюты составил 1,45 трлн тенге ($44,17 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем торгов на казахстанской фондовой бирже KASE вырос на 60% по сравнению с 2016 годом и составил 151,5 трлн тенге ($474,6 млрд — по курсу на 27 февраля).

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