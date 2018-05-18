Калужане за первый квартал оформили кредитов на 17 млрд рублей

Калуга, , 14:39 — REGNUM Жители Калужской области в I квартале 2018 года оформили кредитов на сумму более 17 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Об этом 18 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ЦБ РФ Лариса Захарова.

По её словам, жители Калужского региона традиционно предпочитают брать кредиты в российских рублях. Кредиты в иностранной валюте составляют лишь 0,1% от общего объема выданных заемных средств населению. При этом общая сумма выданных в регионе ипотечных жилищных кредитов за минувший квартал составила 4,9 млрд рублей. Данный показатель вырос в два раза.

Накопленный ссудный портфель физических лиц по итогам I квартала 2018 года составил в регионе 93,3 млрд рублей. При этом Отделение Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу отмечает повышение платежной дисциплины заемщиков.

«Принимая решения об оформлении кредита, мы рекомендуем объективно оценивать свои финансовые возможности, чтобы в будущем избежать трудностей с погашением кредита. Сумма кредитных платежей банку не должна превышать трети вашего месячного дохода», — заявила Лариса Захарова.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2018 года на территории Калужской области работали три региональных банка, четыре филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 213 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).