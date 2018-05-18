Госветинспекция Киргизии: Уже год в страну не завозится мясо из Китая

Бишкек, , 14:38 — REGNUM Киргизия уже год не импортирует мясо из соседнего Китая, поскольку в январе 2017 года киргизстанское правительство ввело запрет на его ввоз. Об этом заявил директор госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов, выступая на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт», пишет «24.kg».

«До 2017-го была квота на импорт птичьего мяса из КНР на 58 тысяч тонн, так как у нас не хватало этого мяса. После запрета мы только пару раз задержали его контрабандный ввоз из Китая», — уточнил главный ветеринар.

Также он сообщил о том, что в 2015 году власти Киргизии действительно подписывали соглашение о поставке в Китай ослов.

«Это не экспорт ослиного мяса, а ослов как представителей семейства лошадиных. Кстати, ослиное мясо едят и в Европе», — подытожил Жумаканов.

ИА REGNUM отмечает, что несмотря на заявления Калысбека Жумаканова об отсутствии импорта, мясо из Китая продается на киргизских продуктовых рынках. В частности на рынках Бишкека можно купить мясо птицы, произведенное в Китае.

Напомним, что в начале мая 2018 года стало известно о том, что Киргизия заключила соглашение о поставках в Китай мяса и мясных продуктов из говядины, баранины и курятины. Ранее республика наладила экспорт мяса в Иран.

При этом сельхозпроизводители Киргизии обеспечивают потребности внутреннего рынка в мясе только на 65%.

Отметим, что по данным министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, в январе — апреле 2018 года киргизстанские фермеры произвели 116,4 тысячи тонн мяса в живой массе. Это на 2,1% больше аналогичного показателя соответствующего периода 2017 года.