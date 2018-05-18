«Рыбная неделя» подарит москвичам скидки до 40%

Москва, , 14:16 — REGNUM В Москве сегодня 17 мая, стартовал гастрономический фестиваль «Рыбная неделя». Все желающие смогут приобрести и попробовать различную рыбную продукцию в магазинах, ресторанах и в уличных торговых павильонах до 27 мая, сообщается на портале мэра Москвы.

На фестивале представлен широкий ассортимент — более 200 наименований разных рыбных продуктов низ всех рыбодобывающих регионов России. Всего для продажи заготовлено более 100 тонн консервов и рыбной продукции. Крупные торговые сети — «Ашан», «Перекресток» и «Азбука вкуса» — предоставят на рыбную продукцию различных наименований скидки до 40%.

Также к фестивалю «Рыбная неделя» более 300 ресторанов столицы подготовили интересное рыбное меню. Посетители смогут взять мастер-класс по приготовлению оригинальных рыбных блюд. Кроме тог, на фестивале представлена широкая культурная программа, участвуют театры и музыкальные коллективы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России вылов рыбаками достиг 4,9 млн тонн рыбы. Это рекорд за последние 20 лет. Динамика — рост на 1,6% к рекордному 2016 году.

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