Таджикистан наращивает внешнеторговый оборот

Душанбе, , 14:07 — REGNUM За первые четыре месяца 2018 года Таджикистан наторговал на 1 млрд 395 млн долларов, что на 350 млн долларов больше, чем в тот же период прошлого года. То есть рост внешнеторгового оборота страны оценивается в 33,5%.

Увеличение этого показателя обусловлен главным образом ростом импорта — на 42% (315 млн долл.). В январе-апреле текущего года в Таджикистан было ввезено товаров на сумму 1 млрд 62 млн долларов.

Экспорт тоже увеличился, но не так значительно — на 12% (на 35 млн долл.) по сравнению с тем же периодом 2017 года. Сумма экспорта за отчетный период составила 332 млн долл. Дефицит торгового баланса составил 731 млн долл.

Что же касается главных внешнеторговых партнеров Таджикистана, то тройка лидеров неизменна — Россия (свыше 310 млн долл.), Казахстан (268 млн долл.) и Китай (202 млн долл.).