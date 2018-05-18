Гражданам России будет проще стать банкротами — Минэкономразвития РФ

Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Минэкономразвития РФ выступило за дальнейшее упрощение процедуры банкротства для граждан России. Об этом заявила глава департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития ведомства Елена Сороковая.

«Основные цели, которые ставит перед собой министерство — это изменить качество процедур банкротства, увеличить количество реабилитационных процедур, снизить издержки на проведение процедур, сократить общие сроки проведения процедур, облегчить доступ к процедурам совершенствование института арбитражных управляющих и другие», — заявила чиновница на Петербургском юридическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-марте 2018 года в России, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число граждан, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза до 8 966 человек по отношению к 2017 году. Сегодня в РФ на 100 тыс. человек населения в среднем приходится 40 банкротов.

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