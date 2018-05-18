Киев продаст «Турбоатом» лишь частично

Киев, , 14:03 — REGNUM Правительство Украины продаст стратегический завод по производству турбин «Турбоатом» лишь частично, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 18 мая УНИАН.

По его словам, завод продавать нельзя, поскольку это уникальное предприятие. Тем не менее деньги правительству нужны, поэтому оно оставит себе 51% акций завода, а 20−25% продаст иностранному капиталу «с мировым именем и безупречной репутацией». Гройсман также пафосно заметил, что Россия не получит «даже одной тысячной акции» от «Турбоатома».

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Напомним, «Турбоатом» — стратегическое предприятие для Украины, производящее энергетическое оборудование. Завод включен в список госпредприятий, подлежащих большой приватизации.

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