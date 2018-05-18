Власти Тулы ищут, кому отдать полмиллиарда рублей на благоустройство

Тула, , 13:45 — REGNUM Тендер на работы в рамках проекта «Тульская набережная» объявлен управлением капстроительства Тулы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные, размещенные на сайте госзакупок 16 мая.

Заказчик ищет исполнителя на работы по перекладке инженерных систем, благоустройству территории (включая устройство фонтана, устройство освещения) и ремонту автомобильных дорог по объекту «Проект Тульская набережная». Объявление о закупке размещено 16 мая. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 506 млн 217 тыс. 122,62 рубля. В качестве источника финансирования указан городской бюджет — средства поступили в виде трансферта от правительства Москвы.

Заявки принимаются до 4 июня, на 7 июня назначено проведение электронного аукциона. Подрядчик, выигравший тендер, должен начать работы сразу с момента заключения контракта и завершить в течение 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Тульская набережная» был представлен в июле 2017 года. Он предполагает восстановление набережной, благоустройство прилегающих к Тульскому кремлю территорий. Власти говорят об этом проекте как о планах по преображению всего исторического центра города.

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