В России начнут маркировать бриллианты

Москва, , 13:42 — REGNUM В настоящее время в России изучается технология, которая позволит маркировать бриллианты. Цель — маркировка не только на готовом изделии, но ещё и на отдельных составляющих — на кольце и на вставке. Об этом сегодня, 17 мая, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на аседании Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе, сообщили в Минфине.

«Ювелирные изделия будут производится без изменения формы клеймения. Но бирка на изделии будет иметь двухмерный читаемый код, который покупатель сможет сосканировать и прочитать с помощью мобильного телефона откуда золото, камень, где был он огранён», — пояснил Моисеев.

Замминистра уточнил, это делается для того, чтобы исключить некачественный товар на рынке «когда проба, которая стоит на изделии, совершенно не соответствует пробе, которая есть в изделии».

Подробнее: В России проведут эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2018 года в России вступает в силу постановление правительства по проведению эксперимента маркировки отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками. Эксперимент продлится до 1 ноября 2018 года.

Читайте также: Маркировку продуктов питания по «светофору» одобряют 82% граждан РФ