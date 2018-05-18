Минпромторг ответил на опасения монополии «Амурметалла»

Москва, , 13:39 — REGNUM Минпромторг фактически лоббирует монополию крупного металлургического предприятия «Амурметалл» (Хабаровский край) на экспорт лома черных металлов. Это следует из имеющегося в распоряжении ИА REGNUM ответа главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ).

Готовится постановление правительства о запрете экспорта лома за границу из портов Дальнего Востока. В запросе парламентарий высказывает опасение, что с принятием проекта постановления правительства работы могут лишиться около 15 тыс. человек, работающих в отрасли, не считая прочих работников, связанных с отраслью.

«По мнению Минвостокразвития, реализация мер, указанных в проекте постановления, позволит переориентировать экспертные поставки отходов и лома черных металлов ломозаготовителей ДФО в адрес единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия «Амурметалл», что в краткосрочной перспективе может оказать позитивное влияние на восстановление его финансово-экономического положения, поскольку будет способствовать снижению издержек предприятия на основной вид сырья», — говорится в ответе на запрос депутата.

Минпромторг рассмотрел проект постановления и отметил, что «в пояснительной записке проекта постановления представляется целесообразным наиболее полно обосновать необходимость введения указанной таможенной меры, а также необходимость определения указанных в проекте постановления пунктов пропуска через Государственную границу РФ для убытия из РФ отдельных категорий товаров».

Проектом постановления предлагается утвердить перечень пункта пропуска через госграницу для экспорта за пределы единой таможенной зоны Таможенного союза в ДФО отходов и лома черных металлов, а также «установить возможность убытия данной группы товаров через иные пункты пропуска, не определенные перечнем, в срок через 180 дней с даты вступления в силу постановления.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) направил запрос главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и генпрокурору Юрию Чайке по поводу готовящегося постановления правительства о запрете экспорта лома за границу из портов Дальнего Востока. Депутат в том числе просит Генпрокуратуру провести проверку законности и обоснованности действий должностных лиц, связанных с проектом постановления.

Попытки ввести запрет на экспорт лома черных металлов предпринимались с 2008 года. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) встала на сторону ломозаготовителей. В этот раз, сообщает издание «Аргументы и факты», ведомство запросило у контрагентов завода информацию о взаимодействии с «Амурметаллом», а также о последствиях и рисках, которые видят промышленники в случае введения запрета на экспорт.

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