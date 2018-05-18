Ипотека в Казахстане: учителям и врачам планируют предложить особые условия

Астана, , 13:16 — REGNUM В Казахстане предложили разработать специальную программу ипотечного кредитования для учителей и работников здравоохранения, сообщает 18 мая «Казинформ» со ссылкой на депутата сената парламента республики Даригу Назарбаеву.

По её словам, врачи и учителя относятся к социально-уязвимому сектору гражданского общества.

Сенатор считает, что вопрос о разработке отдельной программы для представителей названных профессий давно назрел, и он не зависит от объемов ввода нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с пятью социальными программами. Одной из них стала программа ипотечного кредитования «7−20−25», которая предполагает предоставление кредита под 7% годовых с первоначальным взносом 20% сроком на 25 лет.