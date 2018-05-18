Налоговая требует банкротства холдинга «Ак Барс», объединившего 80 компаний

Казань, , 13:02 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом ОАО «Холдинговая компания «АК Барс», существующее с 1998 года и объединившего под своим началом порядка 80 разнопрофильных компаний. На сегодня в них работают свыше 40 тыс. человек, а годовой оборот ОАО превышает 90 млрд рублей. Иск о несостоятельности подан налоговой службой 15 мая 2018 года, а для компании с миллиардным оборотом претензии копеечные — всего 7 773 561,74 рубля. Дело к производству пока не принято, судебное заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации с сайта компании, она является управляющей компанией группы предприятий транспортной, пищевой, торговой, сельскохозяйственной, строительной и промышленной сфер. Среди крупных компаний холдинга — АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ПАО «Камгэсэнергострой», которое пытается обанкротить конкурсный управляющий «Татфондбанка», а также 40 предприятий по производству и переработке сельхозпродукции.

В числе аффилированных лиц холдинга — ООО «Инвестиции и Консалтинг» с долей 29,68% уставного капитала. ООО создано в 2007 году, его единственным участником является ООО «Финансовая корпорация «Тимерхан», с которой обанкроченный в 2017 году «Татфондбанк» требует свыше 800 млн рублей.

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Председателем Совета директоров ОАО «Холдинговая компания «АК Барс» на официальном сайте компании указан руководитель аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

На 28 мая 2018 года назначено годовое собрание акционеров холдинга.

Отметим, Управление налоговой службы по РТ, выступившее истцом в деле холдинга, в мае было щедрым на иски о банкротстве. Только 17 мая 2018 года им было подано к разным юрлицам республики восемь исков.