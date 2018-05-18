Модельные местные бюджеты предлагают рассчитать автоматически

Москва, , 12:58 — REGNUM Модельные местные бюджеты предлагают рассчитывать в автоматическом режиме, со строгим учетом расходов на каждое полномочие поможет «Автоматизированный реестр полномочий муниципальных образований», разработанный Общероссийским конгрессом муниципальных образований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев на общем собрании членов конгресса.

«Органы местного самоуправления обязаны вести реестр расходных обязательств, который формируется, исходя из фактически затраченных муниципалами средств. То есть, разница между затратами и реальной потребностью муниципальных образований не учитывается. Мы увидели это, когда стали наносить собранную информацию по каждому муниципалитету на интерактивную карту — цифровое приложение к докладу правительству. Так родилась идея сделать специальный инструмент, автоматизированный реестр полномочий муниципальных образований», — рассказал Кидяев.

При этом эксперты обратили внимание на то, что 123 федеральных закона закрепляют за муниципалами 821 полномочие, из них 147 не соответствуют вопросам местного значения, не укладываются в положения базового федерального закона о местном самоуправлении. Так, в полномочия мэриям и сельсоветам попадают вопросы из отрасли атомной энергетики, охраны границ, исполнения наказаний, адвокатуры и так далее. При этом полномочия достаточно затратные, а нагрузка на местные бюджеты и без того велика.

Автоматизированный реестр позволит увидеть финансовую обеспеченность каждого полномочия и оценить процент его выполнения в любом российском муниципалитете, указал Кидяев. Опираясь на этот опыт, можно рассчитать, сколько на самом деле требуется денег на каждое полномочие и создать модель местного бюджета с учетом региональных особенностей или размеров конкретного населенного пункта.

«При создании реестра было важно соблюсти юридическую точность и финансовую прозрачность. Проследить движение передаваемых полномочий от одной ветви власти к другой, внутри субъекта РФ и муниципальных образований. Также в нашем реестре видно, из каких средств финансируется каждое конкретное полномочие: собственных, региональных или федеральных», — пояснил депутат.

К работе над реестром подключились семь пилотных регионов: Брянская, Волгоградская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская области, Красноярский край и Мордовия.