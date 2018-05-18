Под Воронежем построят новую окружную дорогу

Рамонь, Воронежская область, , 12:39 — REGNUM В 2019 году в Воронежской области планируется построить новую дорогу — трассу проложат в Рамонском районе, в объезд поселка ВНИИСС. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, сообщил врио губернатора Александр Гусев в ходе своей поездки в Рамонский район 17 мая.

Поездку глава региона начал с приема граждан, на котором житель поселка ВНИИСС Илья Гаршин и поднял вопрос о необходимости строительства новой дороги. В поселке сегодня проживает около трех тысяч человек, и именно через этот поселок проходит весь основной трафик в сторону Рамони. Транспортная нагрузка огромная, особенно в выходные дни, когда люди едут на дачи или к реке. Дорога в объезд п. ВНИИСС, которая раньше обеспечивала транспортную доступность к р.п. Рамонь, пришла в негодность и в настоящее время не эксплуатируется. Новая дорога-дублер могла бы значительно разгрузить существующую. Глава региона сообщил, что в этом году включить объект в программу «Безопасные и качественные дороги» уже не представляется возможным, поскольку речь идет о новом строительстве, а в 2019-м это вполне реально сделать.

«В целом качество дорог в районе — одно из лучших на территории области. Да, есть проблемы, и мы видим, что появление дороги в обход ВНИИСС логично, потому что здесь большой поток машин. Нам необходимо разгрузить центральную магистраль к самой Рамони с тем, чтобы обеспечить и безопасность, и комфорт для автомобилистов. Поэтому я думаю, что мы такую дорогу в следующем году построим», — прокомментировал просьбу глава региона.

Еще один вопрос, прозвучавший на встрече — капитальный ремонт Дома культуры поселка ВНИИСС. Глава региона сообщил, что в области будет сформирован перечень приоритетных объектов, требующих ремонта и оснащения, в который будет включен и названный ДК.

«Сегодня напрашивается такое решение: пока не строить новые объекты клубной системы, так как у нас есть огромная сеть действующих клубов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии», — отметил Александр Гусев.

На встрече обсуждался вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья, в частности, в х. Красное, п. ВНИИСС и д. Богданово — там ряд домов признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу. Александр Гусев сообщил, что люди получат квартиры в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Как пояснила врио руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова, вопрос финансирования решен. Глава Рамонского муниципального района Николай Фролов добавил, что участки под строительство многоквартирных домов определены. Также Александр Гусев выразил надежду на то, что федеральная программа по расселению аварийного жилья возродится, и поручил уже сегодня предварительно посмотреть, что из регионального ветхого жилого фонда может попасть в разряд аварийного.

Еще один актуальный вопрос — водоснабжение станции Рамонь. В этом микрорайоне проживают 450 человек. Администрацией Рамонского городского поселения были предприняты меры по бурению двух артезианских скважин большей глубины, но качество питьевой остается неудовлетворительным — содержание бора в ней превышает нормативные значения в 7,8 раза. Сметная стоимость строительства водопроводных сетей составляет порядка 13 млн рублей.

Александр Гусев пояснил, что следует проанализировать, сколько домовладений оборудованы собственными скважинами и будет ли востребован водопровод, а потом, по результатам анализа, прорабатывать вопрос необходимости его строительства.