Минтранс выводит деньги из проекта порта Лавна

Мурманск, , 12:35 — REGNUM Минтранс предлагает перенаправить 306 млн рублей государственных средств из проекта порта Лавна под Мурманском на строительство ведущей в порт железнодорожной ветки Выходной—Лавна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы министерства.

Оба объекта являются частями проекта Мурманского транспортного узла (МТУ). Таким образом, министерство предлагает внести изменения в федеральную адресную инвестиционную программу в части финансирования МТУ в 2018 году и перераспределить проектные субсидии с морских этапов в пользу железнодорожной части проекта.

Согласно проектно-сметной документации, общая стоимость ж/д ветки протяженностью 46 км составляет порядка 46,5 млрд рублей. Строительство дороги способно увеличить привлекательность Лавны в глазах инвесторов предполагаемого угольного терминала.

Напомним, на западном берегу Кольского залива продолжается реализация проекта развития Мурманского транспортного узла, в рамках которого должны быть построены угольный порт «Лавна» с возможностью перевалки 18 млн тонн угля и автомобильные и железнодорожные подходы к порту. На развитие МТУ запланировано выделение в 2011—2021 годах около 140 млрд рублей, в том числе порядка 60 млрд рублей — из бюджета.

Потенциально новые портовые мощности можно использовать не только для перевалки угля, хотя именно под уголь строится Лавна, но и для перевалки генеральных грузов, и в перспективе даже контейнеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект нового порта Лавна в Кольском заливе прошел общественные слушания и необходимые экспертизы, однако вопрос со схемой его финансирования по-прежнему не решен. Проектируемый порт развивает ООО «Морской торговый порт «Лавна», которое до сих пор является 100%-ной собственностью Государственной транспортной лизинговой компании.

Потенциальным инвестором считается крупнейший трейдер Mercuria, который ещё в 2017 году выражал готовность выкупить 75% минус одна акция порта, но при наличии партнера с российской стороны, готового приобрести оставшиеся 25% акций.

Заместитель министра транспорта Виктор Олерский ранее сообщал, что проект концессионного соглашения планируется передать в правительство в апреле 2018 года, но официально об этом шаге объявлено не было.

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