Оренбургский банк лишился лицензии: подробности

Орск, Оренбургская область, , 12:43 — REGNUM Центральный банк России 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Акцент», расположенного в Орске Оренбургской области. В кредитной организации назначена временная администрация, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

«Кредитная организация занимала 465 место в банковской системе Российской Федерации по величине активов на 1 мая 2018 года, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Оренбургской области», — отмечает ЦБ.

Регулятор также отметил, что проблемы в деятельности банка «Акцент» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Решение Банка России об аннулировании лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. На принятие решения также повлияло наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

ПАО АКБ «Акцент» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Стоит отметить, что официальный сайт банка «Акцент» днем 18 мая находился вне доступа. Сообщалось, что ведутся технические работы.

По данным информресурсов, банк создан в ноябре 1990 года в Орске Оренбургской области под наименованием КБ «Орскиндустриябанк». В августе 2012 года сменил название на «Акцент». В октябре 2004 года банк стал участником системы страхования вкладов (одним из первых). Кредитная организация традиционно обслуживала местные промышленные предприятия, в том числе связанные с нефтепереработкой, металлургией, машиностроением. В конце 2011 года банк, контролировавшийся до этого Владимиром Пилюгиным, генеральным директором ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (ранее организация входила в холдинг «РуссНефть»), сменил владельца. Мажоритарным акционером стал бизнесмен Андрей Епифанов.

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