Среднего класса в РФ больше не будет?

Москва, , 12:49 — REGNUM Сокращение среднего класса очень вредно для российской экономики, так как это ведёт к снижению ёмкости нашего внутреннего рынка, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России уменьшилось количество граждан, относящих себя к среднему классу.

«Дело в том, что сокращение численности среднего класса — это общемировая тенденция, и характерна она в том числе и для развитых стран, — сказал Дзарасов. — Конечно, это результат мирового экономического кризиса, который начался в 2007—2008 годах и в действительности не закончился, хотя сейчас пытаются заявлять, будто начался экономический рост. Но 2−3% роста — это не рост. Россия здесь не исключение и даже в большей мере несёт бремя мирового кризиса, потому что у нее изменилась структура экономики в пользу добывающих отраслей. Цены же на эту продукцию — энергию и сырьё — очень сильно колеблются во время кризиса, а спрос на них неустойчивый. Если РФ не изменит свой макроэкономический курс, то численность среднего класса продолжит снижаться».

При этом Дзарасов уточнил, что дело тут не только в санкциях, которые лишь обострили положение, которое сложилось в стране в результате такого неблагоприятного приспособления к мировому рынку и принятия неолиберального курса.

«Неолиберализм от либерализма отличается очень сильно, — сказал Дзарасов. — Классический либерализм, который сложился в эпоху борьбы буржуазии против феодальных пережитков, в центр своего внимания ставил права отдельного индивида. В то время считалось, что если перейти к рыночной экономике, преодолев феодальные препоны, мешающие развитию свободной конкуренции, тогда будет обеспечено «наибольшее счастье для наибольшего числа людей».

Неолиберализм же, как считает Дзарасов, отказался, хотя и негласно, от акцента на защите прав человека.

«Прямо об этом не говорится, — подчеркнул экономист. — В области идеологии продолжают рассуждать и о демократии, и о правах человека. Однако де-факто было признано, что обеспечить условия для развития каждого индивида невозможно и надо сосредоточиться на защите прав буржуазной элиты. Произошла подмена понятия демократии и прав человека правами буржуазной элиты».

В результате следования неолиберальным рецептам РФ уже стала полупериферийной страной, чем, по словам Дзарасова, и объясняется её неустойчивое положение.

Напомним, что, по данным опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), в России уменьшилось количество граждан, относящих себя к среднему классу. Если в 2018 году к нему себя относят 19% опрошенных, то в 2017 году таковых было 25%.

Чаще других причисляют себя к среднему классу жители городов-миллионников (60%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (33%), а также те, у кого есть высшее образование (28% против 15% среди тех, у кого его нет).

Большинство граждан (50%) называли себя предсредним классом. Им хватает заработанных средств на продукты и одежду, но на более дорогие покупки (бытовая техника, мебель и др.) им требуются дополнительные средства.

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