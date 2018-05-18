В Киеве модернизируют столичный вокзал

Киев, , 12:23 — REGNUM В столице Украины на вокзале «Киев-Пассажирский» заменят два эскалатора, заявил глава вокзала Олег Шарварко, сообщает 18 мая «112 Украина».

По его словам, открытый тендер на закупку эскалаторов пройдет в июне. При этом на замену эскалаторов потратят 13 млн гривен (30,65 млн рублей). Планируется также улучшить систему видеонаблюдения: она будет распознавать лица. Помимо этого, технически обновят систему диспетчеризации и учет электроэнергии.

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Напомним, эскалаторе на столичном вокзале были установлены в 2001 году и почти исчерпали срок эксплуатации. В день по ним проезжают 20−40 тыс. посетителей вокзала.

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