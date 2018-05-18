Крупнейшая сделка: PayPal приобретает финтех-стартап iZettle за $2,2 млрд

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Американская электронная платежная система PayPal согласилась приобрести шведский финансово-технологический стартап iZettle AB почти за $2,2 млрд. Это позволит американскому гиганту цифровых платежей обслуживать сотни тысяч традиционных ретейлеров по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

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Это крупнейшая в истории PayPal сделка делает компанию из Сан-Хосе (Калифорния) прямым конкурентом Square Inc. Джека Дорси, предлагающей услуги проведения платежей для малого бизнеса в США. Кроме того, она поможет PayPal компенсировать потерю одного из крупнейших для компании источников клиентов — eBay Inc. Этот онлайн-магазин владел платежной компанией до её выделения в самостоятельный бизнес в 2015 году.

Завершение сделки намечено на третий квартал 2018 года.

Добавим, что в первом квартале 2018 года компания PayPal обслужила $132 млрд платежей, что превосходит объем Square за этот же период, $17,8 млрд, более чем в семь раз. IZettle, готовившая IPO, ожидает, что её объем платежей в 2018 году составит около $6 млрд.

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