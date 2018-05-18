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Ярославский аэропорт ищет замену «Саратовским авиалиниям»

Экономика

Рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу под угрозой срыва

Ярославский аэропорт ищет замену «Саратовским авиалиниям»
Иллюстрация: Yarregion.ru
Туношна

Ярославль, 18 мая 2018, 11:20 — REGNUM  Ярославский аэропорт «Туношна» ищет нового перевозчика, который заменил бы «Саратовские авиалинии» на рейсах Ярославль — Симферополь, Ярославль — Сочи и Ярославль — Анапа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аэропорту.

17 мая «Саратовские авиалинии» заявили о возможном прекращении работы предприятия. Летний рейсы из Ярославля в Крым и Краснодарский край пользовались большой популярностью у жителей региона. В аэропорту пока оказались не готовы рассказать подробно о разрешении кризиса с «Саратовскими авиалиниями», дав понять, что активно ведут работу в этом направлении.

«Сейчас занимаюсь, как раз подбором авиакомпании и разговариваю сейчас с операторами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Аэропорт «Туношна» Анатолий Козлов.

Ярославцы, купившие билеты, пока пребывают в неведении относительно купленных билетов. Они говорят, что дозвониться на горячую линию «Саратовских авиалиний» не могут.

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