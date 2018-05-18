«ФосАгро» — лидер рейтинга производителей минеральных удобрений в СНГ

Москва, , 10:57 — REGNUM В финальную версию рейтинга вошли крупнейшие компании из России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Совокупная выручка участников рейтинга превысила 1,2 трлн руб. Компании ранжированы на основе изучения находящихся в открытом доступе производственных и финансовых показателей и анализа факторов, позволяющих оценить качество коммуникаций компаний, в том числе, со СМИ и потребителями, прозрачность бизнеса.

Рейтинг нацелен на формирование у потенциальных потребителей представления как об ассортименте, так и о качестве сервиса участников рынка.

«Лидерство «ФосАгро» в рейтинге производителей минеральных удобрений России и стран СНГ, подготовленном Fertilizer Daily, обусловлено самой стратегией ее развития: компания фокусируется на ключевых для нее направлениях и реализует перспективные проекты, грамотно управляя финансовыми ресурсами и выстроив эффективные внешние коммуникации. «ФосАгро» не забывает о современных технологиях и средствах коммуникации и вступает в диалог со СМИ, своими потребителями и другими заинтересованными сторонами не только лично, с компьютера или мобильного телефона, но и практически во всех социальных сетях. Совершенно очевидно, что и в будущем развитие «ФосАгро» будет поступательным», — прокомментировал ситуацию Леонид Хазанов, заместитель главного редактора Fertilizer Daily.