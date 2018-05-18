Оппозиция Боливии спекулирует на информации о запасах полезных ископаемых

Ла-Пас, , 10:44 — REGNUM Оппозиция лжет о количестве запасов природного газа в стране, заявил президент боливийской государственной нефтегазовой компании YPFB Оскар Баррига. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

17 мая Баррига осудил высказывание сенатора от «Демократического единства» Оскара Ортиса. Он сказал, что оппозиция действует безответственно, намеренно занижая количество запасов газа в стране с целью подрыва власти правительства. Также, по мнению Барриги, Ортис дискредитирует деятельность YPFB, чтобы передать богатства в страны в частные и иностранные руки.

Ранее представители оппозиции распространили информацию, что Боливия располагает 4,46 трлн кубических футов газа, в то время как YPFB заявила, что ежедневно занимается разведкой запасов, и приводит цифру в 30 трлн, которая в перспективе может возрасти до 136 трлн. кубических футов. В настоящее время канадская компания Sproule проводит оценку запасов газа в недрах Боливии, которую обнародует в августе.

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