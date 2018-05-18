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Цены на биткоин начали движение вниз

Экономика

Другие криптовалюты также опускаются в цене

Цены на биткоин начали движение вниз
Иллюстрация: Bitcoin.com
Криптовалюта

Вашингтон, 18 мая 2018, 10:36 — REGNUM  За истекшие сутки 17 мая интерес инвесторов к биткоину немного остыл, на 10:20 мск он торгуется на уровне $8029,50. Об этом говорят данные биржи CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex биткоин падал в цене на 3,97%, до $8,022 тыс. Другие криптовалюты также опускаются в цене. По сведениям CoinMarketCap, на текущее время капитализация рынка криптовалют составляет порядка $313,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на пленарном заседании VIII Петербургского международного юридического форума глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что «сделки в цифровой среде —та реальность, которую мы больше не можем игнорировать».

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