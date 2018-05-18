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Законопроект о безотзывных вкладах будет внесен в Госдуму

Экономика

Речь идет о финансовом инструменте

Законопроект о безотзывных вкладах будет внесен в Госдуму
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума РФ

Москва, 18 мая 2018, 10:28 — REGNUM  Законопроект о безотзывных вкладах для целей покупки жилья может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом сообщила председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева на заседании советов палат молодежного парламента при Госдуме и Совфеде.

«Возможно на следующей неделе инициатива будет внесена в Госдуму», — сообщила Воропаева со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»).

Молодые парламентарии предложили ввести институт безотзывных вкладов. Инструмент позволит расширить возможности использования ипотечных продуктов, в том числе может способствовать снижению ставки по жилищным кредитам на 1−2 процента, отмечают законодатели.

Отметим, что идея безотзывных вкладов не нова, Аксаков заявлял о необходимости введения инструмента в 2014 году. Тогда речь шла о том, чтобы размер такого вклада не превышал сумме застрахованного вклада. ЦБ предложение поддерживал, однако тогда речь шла о стабилизации банковской системы.

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Банковское дело
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