Начал работу первый украинский лоукостер

Киев, , 10:27 — REGNUM На Украине начала работу первая бюджетная авиакомпания, или лоукостер, SkyUp, сообщает 18 мая ТСН.

Согласно сообщению, первая украинская бюджетная авиакомпания начнет работу с 21 мая. Первые полеты будут чартерными рейсами туроператора Join UP! Планируется в дальнейшем расширить предложение до авиаперелетов Киев-Одесса и Харьков-Одесса. У лоукостера будут работать два самолета Boeing 737−800 на 189 мест. Также компания планирует выйти еще на 16 международных направлений.

Читайте также: Секс-туры и транспорт для гастарбайтеров? Ryanair идет на Украину

Напомним, на рынок Украины в скором времени также планирует выйти международный лоукостер Ryanair. Первые рейсы авиакомпания запустит в октябре, причем украинские власти представляют лоукостера как «открытие европейских горизонтов для большего количества украинцев».

Читайте ранее в этом сюжете: Погиб украинский лётчик, подозреваемый в атаке на «Боинг» в Донбассе