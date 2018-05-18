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Начал работу первый украинский лоукостер

Экономика

Компания будет проводить рейсы Киев-Одесса и Харьков-Одесса

Киев, 18 мая 2018, 10:27 — REGNUM  На Украине начала работу первая бюджетная авиакомпания, или лоукостер, SkyUp, сообщает 18 мая ТСН.

Согласно сообщению, первая украинская бюджетная авиакомпания начнет работу с 21 мая. Первые полеты будут чартерными рейсами туроператора Join UP! Планируется в дальнейшем расширить предложение до авиаперелетов Киев-Одесса и Харьков-Одесса. У лоукостера будут работать два самолета Boeing 737−800 на 189 мест. Также компания планирует выйти еще на 16 международных направлений.

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Напомним, на рынок Украины в скором времени также планирует выйти международный лоукостер Ryanair. Первые рейсы авиакомпания запустит в октябре, причем украинские власти представляют лоукостера как «открытие европейских горизонтов для большего количества украинцев».

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