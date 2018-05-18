Состоится ли китайско-американская торговая война?

Пекин, , 10:24 — REGNUM Китай ожидает позитивных и конструктивных результатов от проходящих экономических и торговых консультаций с США, заявило 17 мая Министерство коммерции, сообщает Синьхуа.

«Мы надеемся, что две стороны смогут двигаться навстречу друг другу и, основываясь на принципе взаимного уважения и равноправных консультаций, надлежащим образом через консультации урегулировать противоречия и обеспечить контроль над разногласиями», — заявил на пресс-конференции официальный представитель торгового ведомства Гао Фэн.

Он также выразил надежду на совместные усилия для продвижения вперед торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Китай не хочет видеть эскалации торговых трений, но «мы готовы ко всем возможным сценариям», подчеркнул представитель Минкоммерции.

Во вторник, 15 мая, по приглашению правительства США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон на двусторонние экономические и торговые консультации.

Гао Фэн добавил, что Китай готов к расширению доступа на свой рынок в активном, неуклонном и упорядоченном порядке, учитывая потребности развития страны, соблюдая свой ритм и график.