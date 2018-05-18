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Ростех отчитался перед Путиным о росте прибыли

Экономика

В настоящее время в состав госхолдинга включены более 700 предприятий

Москва, 18 мая 2018, 10:07 — REGNUM  Российская госкорпорация Ростех за 2017 год показала чистую прибыль в 121 млрд рублей, эта цифра на 38% выше показателя 2016 годаа, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава корпорации Сергей Чемезов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В настоящее время в состав Ростеха включены более 700 предприятий, они объединены в 15 холдингов: 11 из них работают в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), четыре — в гражданских отраслях промышленности», — цитирует пресс-служба слова Чемезова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о том, что предприятиями госкорпорации разработан мотоцикл к линейке «Кортеж», однако машину ещё следует «довести до ума».

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