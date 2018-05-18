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«Силовые машины» просят госконтрактов на поставку турбин

Экономика

На сегодняшний день документ находится на утверждении в правительстве России

Москва, 18 мая 2018, 09:43 — REGNUM  В Минэнерго РФ 24 апреля внесены предложения по поддержке производства газовых турбин мощностью в 65 и 170 МВт. Владелец машиностроительного холдинга «Силовые машины» Алексей Мордашов просит у ведомства одобрить закреплённые контракты на поставку турбин производства холдинга с компаниями, участвующими в программе модернизации, пишет 18 мая «Коммерсантъ».

По сведениям издания, на сегодняшний день документ руководства производителя силового оборудования находится на утверждении в правительстве России, общий объём поддержки — 3,5 трлн рублей. Эти средства должны быть распределены до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Алексей Мордашов направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо, в котором просил помощи у правительства РФ в связи с тем, что «Силовые машины» оказались в санкционном списке минфина США.

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