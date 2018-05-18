На Украине продлили действие пошлин на экспорт металлолома

Киев, , 09:30 — REGNUM Действие пошлин на экспорт украинского лома черных металлов Верховная рада продлила на год и повысила с 30 до 42 евро за тонну, сообщает 18 мая УНИАН.

Согласно сообщению, закон был принят для сохранения металлолома на Украине, чтобы обеспечивать нужды оборонной промышленности. Предполагается, что сокращение экспорта лома черных металлов позволит сохранить и создать новые рабочие места, а также позволит осуществлять глубокую переработку металлолома.

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Напомним, в Евросоюзе отрицательно относятся к идее пошлин на экспорт металлолома с Украины. ЕС считает, что таким образом Киев нарушает свои международные обязательства.

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