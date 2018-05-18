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Прожиточный минимум на Украине в 2019 году будет меньше, чем в 2013

Экономика

В 2013 году прожиточный минимум составил $147

Киев, 18 мая 2018, 09:17 — REGNUM  В 2019 году прожиточный минимум на Украине составит $66, заявил заместитель главы фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Сергей Лавочкин, сообщают 18 мая «Украинские новости».

По его словам, в 2013 году прожиточный минимум на Украине составлял $147. Соответственно, в следующем году правительство может установить прожиточный минимум в два раза меньше минимума 2013 года. Лавочкин подчеркнул, что в преддверии президентских выборов парламент «не предлагает ничего полезного».

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Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. В лидерах значатся глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, глава Радикальной партии Олег Ляшко и действующий президент Украины Петр Порошенко.

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Социально-экономический кризис на Украине
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