Приангарье делает ставку на зернопереработку, индейку, грибы и экспорт

Иркутск, , 08:58 — REGNUM Ситуация на внутреннем рынке зерна в России далека от стабилизации. Особенно от рухнувших цен на зерно пострадали аграрии Сибири. Тем не менее, сокращать посевные площади регионы не собираются. В этих условиях Иркутская область собирается увеличить внутреннюю зернопереработку и экспортные поставки. Продовольственная безопасность стала пятым принципом в инвестиционном послании на 2018 год, обнародованном губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В прошлом году было собрано более 870 тыс. тонн зерна, что стало рекордным за последние годы. На текущий год у нас также хорошие виды на урожай. Вместе с тем, высокий сбор зерновых ставит перед нами задачи — как увеличения его внутренней переработки, так и развития экспортных поставок. Уверен, что успешным направлением развития должны стать производство и переработка рапса, пивоваренного ячменя, выращивание в нашем регионе твердых сортов пшеницы для собственного производства макаронных изделий», — пояснил глава Приангарья, выступая на Байкальском бизнес-форуме в Иркутске.

Сергей Левченко полагает, что помимо наращивания экспорта регион должен повысить самообеспеченность основными продуктами питания: мясом, молоком, овощами. В пример он привёл проект строительства птицеводческого комплекса по выращиванию индейки мощностью 3 000 тонн в год и проект создания высокотехнологичного производства грибов в Шелеховском районе.

«Аналогичных производств в области и ближайших регионах еще нет. Данный проект даст толчок к увеличению объемов потребления продукции растениеводства, увеличит обеспеченность области качественными экологически чистыми продуктами питания собственного производства», — заявил иркутский губернатор.

Напомним, инвестиционное послание на 2018 год, обнародование губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, стало главным событием Байкальского бизнес-форума «Предпринимательство. Твоя формула успеха». В нём он обозначил пять основных принципов, по которым власти готовы оказать поддержку проектам любых масштабов. Помимо продовольственной безопасности были названы: прозрачность и законность (уход от теневой экономики и «серых» зарплат), импортозамещение и ориентация на экспорт, развитие конкуренции, повышение добавленной стоимости.

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