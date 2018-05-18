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ПМЭФ — 2018: Россия обсудит с Саудовской Аравией цены на нефть

Экономика

Встреча министров энергетики двух стран состоится на Петербургском международном экономическом форуме

Эр-Рияд, 18 мая 2018, 08:11 — REGNUM  Россия и Саудовская Аравия договорились провести переговоры по вопросам, связанным с волатильностью на нефтяном рынке. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Отмечается, что встреча министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха с и.о. главы Минэнерго РФ Александром Новаком состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Напомним, открытие форума состоится 24 мая. Добавим, 17 мая впервые с осени 2014 года стоимость нефти марки Brent поднялась выше $80 за баррель. Следует отметить, нефть растёт в цене уже более месяца, причиной тому — выход США из ядерной сделки с Ираном и готовящиеся Вашингтоном антииранские санкции.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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