В Перми «для порядка и удобства» повысят плату за парковку автомобилей

Пермь, , 07:37 — REGNUM В Перми с начала лета изменится тарифная политика в сфере платных парковок. Парковочные места востребованы. Однако рост тарифов власти объяснили в первую очередь не стремлением заработать, а благой целью— обеспечить порядок и удобство автомобилистам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, с 1 июня плата за час парковки на платной площадке составит 20 рублей.

В мэрии обратили внимание на то, что по сравнению с другими городами плата за парковку в Перми довольно низкая. Например, в Тюмени плата за час парковки составляет 30 рублей, в Ростове-на-Дону — 35 рублей, в Нижнем Новгороде — от 50 рублей в час, в Казани — 30 и 50 рублей в зависимости от зоны, в Екатеринбурге — 30 рублей.

Напомним, что система оплаты парковок начала работать в краевой столице с августа 2016 года. Тогда мнения по поводу нововведения разделились. Чиновников критиковали, а часть горожан видела положительные моменты в платных парковках.

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В администрации подчеркнули, что за два внедрение платных парковок позволило существенно разгрузить центр города. Средняя занятость составляет 76%, пиковая загруженность парковочных мест — 92%. За год этот показатель вырос на 5%.

«Если загруженность превышает 90%, стоимость парковки, согласно методике изменения размера платы, повышается на фиксированный шаг в 5 рублей. В связи с этим стоимость парковки с 1 июня этого года будет составлять 20 рублей в час. Согласно методике, для каждой тарифной зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал 80−90% максимальную заполняемость парковочных мест», — сказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис и добавил, что в зоне парковочного пространства можно будет найти свободные парковочные места.

По словам первого заместителя председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина, проект востребован, в связи с чем может возникнуть дефицит парковочных мест:

«Увеличение оплаты до 20 рублей призвано решить проблему, но прежде всего нужно понимать, что цель не заработать деньги, а обеспечить порядок и удобство автомобилистам. Приоритетная задача — чтобы каждый пермяк мог комфортно перемещаться в центре и парковать свою машину».

Депутат Арсен Болквадзе также считает, что для создания комфортной среды необходимо повышение тарифа, ведь основной целью введения платной парковки является создание более комфортные условий для жителей города, которые пользуются услугами учреждений в центре города.

Кроме изменения тарифов в Перми не исключается расширения площади платных парковок. Болквадзе считает, что вполне возможно смотреть дальше на необходимость расширения зоны платной парковки.

На сегодняшний день в краевой столице функционирует около 2500 парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут, тогда как раньше парковки использовались в основном для долговременной стоянки — в среднем 5 часов. Общая сумма за оплату парковки в первом квартале 2018 года составила порядка 10,5 млн рублей, расходы на содержание — 4,8 млн рублей.

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