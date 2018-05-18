ЦБ РФ лишил лицензии оренбургский банк «Акцент»

Москва, , 07:27 — REGNUM Банк России с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО АКБ «Акцент» (Оренбургская область, г. Орск). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что у банка возникли проблемы вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привела к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Это в свою очередь создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в деятельности Банка «Акцент» установлены многочисленные нарушения требований противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов банк «Акцент» занимал 465 место в банковской системе РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года лишились около 20 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ лишил лицензии 46 банков.

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