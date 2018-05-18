Открыт новый грузовой маршрут китайской провинции Шаньдун с Москвой

Цзинань, Китай, , 07:19 — REGNUM Новый грузовой маршрут соединящий китайский город Цзыбо в провинции Шаньдун на востоке Китая с Москвой, был запущен 17 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд, груженый механическим оборудованием, полотенцами и красными яблоками покинул Китай через Манчжурию во Внутренней Монголии и прибудет в Москву в течение 15 дней, преодолев 9 тыс. километров. Длина поезда оставила 49 вагонов. Пока поезд будет ходить с частотой раз в месяц, но позже его частота может быть увеличена при необходимости.

Напомним, что Китай активно развивает инициативу «Нового шелкового пути», в рамках которой открывает новые воздушные и железнодорожные грузовые и пассажирские маршруты. Так, 14 мая в бельгийский порт Антверпен спустя шестнадцать дней пути прибыл первый китайский поезд из Таншаня.

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