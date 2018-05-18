Главным фактором для роста нефти остается Иран

Москва, , 07:16 — REGNUM В ходе американских торгов 17 мая цена на Brent повышалась до $80,47. достигнув максимальных отметок с конца ноября 2014 года. Главным фактором для нефтяного рынка остается Иран, на который будут наложены американские санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Торги по нефти завершились в небольшом плюсе, поскольку перед закрытием наблюдалась фиксация прибыли. С технической точки зрения бычий импульс угасает. Спекулянты боятся покупать фьючерса на нефть с текущих уровней, так как видят, что дневные и недельные индикаторы перегружены.

Ралли цен было вызвано геополитикой. В ближайшие дни ожидается нисходящее коррекционное движение. Первым подтверждением начала коррекции станет падение цены ниже $78,95, вторым — ниже $77,60.

Напомним, 17 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,02%, до $79,30 за баррель, WTI — на 0,01%, до $71,57 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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