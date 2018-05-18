Джипы и седаны проекта «Кортеж» будут запущены в массовое производство

Москва, 18 мая 2018, 07:19 — REGNUM Наладить массовое производство доступных для жителей России автомобилей проекта «Кортеж» призвал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, сообщила пресс-служба Кремля.
«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — сказал президент.
По его словам, стоимость указанных автомобилей должна соответствовать возможностям граждан с любым достатком, в том числе, средним.
Добавим, лимузин из серии «Кортеж» впервые был задействован во время церемонии инаугурации президента России 7 мая.
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