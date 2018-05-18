Москва, , 07:10 — REGNUM Российская валюта продолжает торговаться к иностранным валютам в ценовых диапазонах последних дней в ожидании новых драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

По итогам вчерашних торгов рубль не смог воспользоваться поддержкой нефти. Цена на нефть марки Brent повышалась до $80,47. К закрытию курс доллара восстановился до 62,19 руб., курс евро — до 73,30 руб.

Для рубля сохраняются геополитические риски. Учитывая планы США ввести в отношении России новые санкции, я сохраняю свой прогноз на повышение курсов доллара и евро до 66,50 руб. и 82,00 руб. соответственно. Негатив сглаживают дорогая нефть и налоговый период.

Напомним, 17 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 45 коп. (+0,74%), до 62,18 руб., курс евро — на 42 коп. (+0,58%), до 73,30 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-47,27%), евро/рубль — 290,2 млн евро (+29,63%).

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