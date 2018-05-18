На зарплате – экономия, а на вип-интерьер – 54 млн: экономика по-казански

Казань, , 06:01 — REGNUM ПАО «Казанский вертолётный завод», которое находится в режиме экономии и ради этого с середины июля и по середину октября 2018 года переводит работников на четырёхдневную рабочую неделю, провело закупку у единственного поставщика. Услуга по изготовлению VIP интерьера пассажирской кабины для вертолёта «Ансат», разработанного казанским заводом 14 лет назад, оценили в 53 894 200 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В дополнительном соглашении от 17 мая 2018 года к контракту, заключённому 28 марта 2016 года, удалены данные компании-исполнителя. Оплатить контракт планируется двумя частями — аванс составит 70% от стоимости работ и должен быть перечислен в течение десяти дней с подписания соглашения.

В соглашении уточняется, что исполнитель принимает на себя обязанность по разработке дизайн-проекта, разработке конструкторской документации, изготовлению и поставке интерьера пассажирской кабины, а также изготовлению и поставке элементов отделки кабины пилотов и багажного отсека, и сопровождению их установки на вертолёт «Ансат» в варианте пассажирская кабина «Салон VIP». Вертолёт разработан конструкторским бюро завода, первый прототип был собран весной 2004 года.

Напомним, ранее предприятие подписало договор о спонсорстве, по которому обязалось выплатить 10 млн рублей на организацию и проведение соревнований по самбо и реализацию проекта «Самбо в школу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года гендиректор ПАО «Казанский вертолётный завод», входящего в российский холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех», Юрий Пустовгаров заявил о пересмотре планов завода на 2018 год. Из-за переноса сроков подписания контракта с Индией на поставку вертолётов, за счёт которого планировалось финансирование многих строк бюджета завода, предприятию придётся экономить.

В обращении Пустовгарова, опубликованном в заводской газете, рассказывалось о кредитах на 28 млрд рублей и необходимости «изыскать около 5 млрд рублей», а также перечислялись шаги, которые будут предприняты для сохранения «позиций КВЗ на рынке вертолётов». Среди них — сворачивание расходов на инвестиционные проекты перевооружения, снижение инвестиций в опытные образцы, продажа запасов и незавершённого производства, а также экономия на фонде оплаты труда, для чего с 13 июля вводится четырёхдневная рабочая неделя.

«В дальнейшем считаю необходимой мобилизацию коллектива на тотальное снижение затрат с целью сохранения позиций КВЗ на рынке вертолётов», — резюмировал Пустовгаров в своём обращении.

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