В ОПЕК встревожены волатильностью рынка

Абу-Даби, , 04:38 — REGNUM Волатильность нефтяного рынка беспокоит ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщили в минэнерго Эмиратов.

«Министры двух стран выразили обеспокоенность в связи с волатильностью рынка, вызванной недавними геополитическими событиями, несмотря на широкое предложение», — сообщили в минэнерго ОАЭ.

В связи с этим министры энергетики ОАЭ и СА Халид аль-Фалих и Сухейль аль-Мазруи собираются встретиться с российским коллегой Александром Новаком на Петербургском международном экономическом форуме.

Темой переговоров станут поставки нефти, стабильный рынок которой нужно сохранить, считают в ОАЭ. Экспортеры намерены продолжать «работать вместе с другими производителями в рамках установленных механизмов».

Напомним, изменение цен на нефть вызвано выходом односторонним выходом США из международного соглашения по ядерной программе Ирана. Цены на нефть сохраняют тренд на повышение, поскольку экспорт иранской нефти может сократиться.

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