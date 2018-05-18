Финишная прямая: на мост-долгострой в Чувашии выделено ещё 282 млн рублей

Чебоксары, , 03:47 — REGNUM Дорожный объект в Чувашии, ставший причиной многокилометровых пробок на трассе М-7, и вызвавший многочисленные споры, в том числе и со стороны потенциальных подрядчиков из соседних регионов, обещают завершить до 20 октября 2018 года. Работы по реконструкции моста-долгостроя через реку Большой Цивиль, который должны были сдать ещё четыре года назад, вышли на финишную прямую — объявлен аукцион на заключительную часть. Он пройдёт 7 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средства на реконструкцию моста «через реку Большой Цивиль (левый) на км 677+174 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Чувашская Республика» выделил федеральный бюджет. Начальная цена лота — 282 026 930 рублей, заказчиком выступает федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного хозяйства».

Работы должны начать 1 июля, а завершить 20 октября 2018 года.

Начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов отметил, что «на Цивильском мосту остался не такой большой объем работ».

"Необходимо возвести земляное полотно и устроить дорожную одежду общей протяжённостью два километра. Также в этом сезоне установим линии электроосвещения и барьерное ограждение, и в ноябре откроем важный для региона объект», — уточнил Мингазов.

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Напомним, работы на мосту, находящемся в плохом техническом состоянии, начались в 2013 году и должны были завершить в августе 2014 года. Своевременно был проведён тендер, в рамках которого лот подешевел с 715,76 до 678,54 млн рублей. В срок работы завершены не были и с победителем тендера саратовским АО «Волгомост» контракт был расторгнут по решению суда. Весной 2017 года был объявлен новый аукцион, в документации которого сроком завершения работ числилось 30 ноября 2017 года. Аукцион на госконтракт стоимостью свыше 120,59 млн рублей из-за того, что в нём был единственный допущенный участник, был признан несостоявшимся. Если бы не жалоба второго потенциального участника, то контракт по начальной цене предложили бы казанскому ООО «Союздорстрой 10». Соучредителем данной компании является сын бывшего министра транспорта Татарии Владимир Швецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с осени 2017 года соучредитель ООО «Союздорстрой 10», чуть было не ставшего новым подрядчиком многострадального моста, вызвавшего автомобильные пробки возле Цивильска, находится под следствием. Ему вменяется мошенничество с имуществом «Пассажирского автотранспортного комбината» Казани, которое вывели из-под залога с нарушением закона. Владимира Швецова в ноября 2017 года поместили под домашний арест.

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А 3 мая 2018 года в базе Арбитражного суда Татарии появился иск с требованием признать банкротом ООО «Союздорстрой 10». Иск пока не рассмотрен, из-за недочётов его до 28 мая 2018 года оставили без движения. Сумма претензий — более 4,37 млн рублей.

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И эта попытка обанкротить ООО не первая в 2018 году. 10 января 2018 года такой же иск был подан фирмой из Екатеринбурга, но в конце апреля 2018 года истец отозвал свои претензии, сумма которых составляла 3,23 млн рублей.