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Глава Total не удивится росту цен на нефть до 100 долларов за баррель

Экономика

Причина — выход США из сделки по Ирану

Глава Total не удивится росту цен на нефть до 100 долларов за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Вашингтон, 18 мая 2018, 01:53 — REGNUM  Выход США из ядерной сделки по Ирану подстегивает рост цен на нефть, заявил глава Total Патрик Пуянне 17 мая на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в США.

«Я не удивлюсь, если в ближайшие месяцы цена подскочет до 100 долларов США за баррель», — заявил Пуянне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков 17 мая заявлял о возможном росте цен на нефть из-за китайских инвестиций в нефтегазовые компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Срыв «ядерной сделки» с Ираном: Трамп готовится идти на второй срок?

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