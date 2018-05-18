ООН: Мировой экономике угрожает «торговый шок» в 2019 году

Нью-Йорк, США, , 00:02 — REGNUM Организация Объединенных Наций опубликовала прогноз роста мировой экономики в 2019 году, 17 мая передает агентство Associated Press.

Согласно позитивному сценарию экспертов ООН, рост мировой экономики в следующем году составит 3%. Однако есть и второй сценарий — «инвестиционный и торговый шок» из-за «растущей вероятности торговых конфликтов между крупными экономиками». В этом случае рост глобальной экономики составит всего 1,8%.

Отметим, с марта 2018 года продолжается «война тарифов» между США и Китаем. США также близки к экономической войне с Евросоюзом — из-за введенных Белым домом пошлин на ввоз стали и алюминия, а также планируемых санкций против Ирана и его контрагентов, в том числе из ЕС.

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