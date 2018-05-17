Министр экономики Мексики: Решение по НАФТА возможно к концу мая

Мехико, , 23:51 — REGNUM Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что изменение соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) возможно к концу мая — в случае, если новое соглашение не будет ущемлять права мексиканских рабочих, 17 мая передает агентство Reuters.

«Пересмотренное соглашение НАФТА, которое подразумевает потерю существующих рабочих мест в Мексике, неприемлемо», — говорится в заявлении Гуахардо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 мая в Нью-Йорке премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о «позитивном» ходе переговоров по НАФТА. Переговоры по изменению трехстороннего соглашения ведутся по инициативе президента США Дональда Трампа с середины 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные США: выход страны из НАФТА станет угрозой национальной безопасности