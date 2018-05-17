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Трюдо: Переговоры по НАФТА идут «позитивно»

Экономика

Переговоры о изменении соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли начались в 2017 году

Трюдо: Переговоры по НАФТА идут «позитивно»
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Джастин Трюдо

Нью-Йорк, США, 17 мая 2018, 23:46 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке заявил, что «чувствует себя позитивно» после последних переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 17 мая передает агентство Reuters.

В настоящий момент в США для переговоров по НАФТА уже находится мексиканская делегация, позднее 17 мая в столицу США прибудет глава МИД Канады Христя Фриланд. Однако все встречи по НАФТА пока являются «внутренними», дата официального раунда переговоров по соглашению пока не называлась.

Договор НАФТА между Мексикой, Канадой и США действует с 1994 года. Президент США Дональд Трамп считает соглашение невыгодным для американской экономики и настаивает на его пересмотре. Переговоры о изменении НАФТА начались в 2017 году.

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НАФТА
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