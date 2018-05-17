Четверг, 17 Мая 2018 года
23:13:31 МСК

Трамп: Китай «избалован» свободной торговлей

Экономика

Торговая война между США и Китаем продолжается

Вашингтон, 17 мая 2018, 23:05 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай был «очень избалован» преимуществами свободной торговли, что нанесло вред американской экономике, 17 мая передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами в Белом доме Трамп также заявил, что своими агрессивными действиями Китай многие годы «разрывал» экономику Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, «торговая война» между США и Китаем началась в конце марта, после того как Трамп ввел торговые ограничения в отношении КНР — 25% пошлины затронули 1300 наименований китайских товаров. Китай в апреле ввел 25% пошлины на 106 наименований товаров из США.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономический советник Белого дома: США не стремятся к торговой войне с КНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить