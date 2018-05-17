Германия расширяет свое инвестиционное присутствие в Узбекистане

Ташкент, , 21:04 — REGNUM Новая линия по производству гипсокартонных листов открыта в Бухарской области Узбекистана после масштабной реконструкции на ИП «КНАУФ ГИПС БУХАРА» 16 мая, сообщает пресс-служба компании. В торжественной церемонии открытия участвовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, посол Германии в Узбекистане и управляющий партнер международной группы КНАУФ Манфред Грундке.

В компании отмечают, что производство в Бухарской области строительной продукции по новейшим немецким технологиям позволит повысить конкурентоспособность экономики Узбекистана и повысить его экспортный потенциал.

Манфред Грундке рассказал присутствующим на церемонии гостям о том, что мощность производства гипсокартонных КНАУФ-листов в результате проведенной реконструкции превысила 30 млн кв. м. в год, а инвестиции в расширение линии производства достигли 22 млн долларов. Четвертая часть этой суммы приходится на Немецкое общество инвестиций и развития ДЕГ (DEG), которое выступает партнером КНАУФ в данном проекте. Будучи сопредседателем германо-узбекского экономического совета, Грундке также оценил осуществляющиеся в Узбекистане экономические реформы.

Он отметил, что у компании есть планы по возведению новых производственных мощностей. В частности, рядом с заводом гипсокартонных листов проектируется новый завод сухих строительных смесей КНАУФ, что позволит удвоить мощности по выпуску этого вида продукции. В этот проект планируется инвестировать более 20 млн долларов, то есть по завершении этой фазы объем инвестиций КНАУФ достигнет 100 млн. К участию в проекте будут привлекаться и узбекские фирмы, но лишь при условии соответствия стандартам качества выполняемых работ.

Абдулла Арипов, в свою очередь, поблагодарил руководство компании за технологическое оснащение бухарского завода, ничем, по его словам, не уступающего аналогичному предприятию в баварском городе Ипхофен, которое узбекистанский премьер посетил осенью 2017 года. Арипов предложил компании КНАУФ расширять производство и далее, и начать его также в других регионах страны, пообещав при этом полную поддержку правительства.

Напомним, что международная компания КНАУФ осуществляет инвестиционную деятельность на постсоветском пространстве с 1993 года. В 1999 году группа КНАУФ создала свое представительство в Узбекистане, запустив собственное производство популярных сухих строительных смесей КНАУФ на основе гипса только спустя десять лет — в 2009 году. Завод по производству КНАУФ-листов на предприятии КНАУФ ГИПС БУХАРА, где накануне была торжественно открыта новая линия, был открыт в сентябре 2011 года.

В 1994 году компания приобрела предприятие-банкрот «Бухарагипс», которое располагает гипсовым карьером с запасом сырья 45 028 тыс. тонн, содержание кальция в котором составляет 90−100%, известковым карьером с запасом сырья порядка 7800 тыс. тонн и его активностью в 70%, а также охровым и гипсовым карьером.